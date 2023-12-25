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Bacardi прогнозирует возвращение популярности виски с колой в 2024 году на мировом уровне
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:28

Bacardi прогнозирует возвращение популярности виски с колой в 2024 году на мировом уровне

Опросы компании показывают, что одна пятая часть респондентов предпочитает классическое сочетание виски с колой, особенно в Индии, Сингапуре и Южной Африке.

Коктейль "Джин с тоником" ожидаемо будет лидировать по спросу, а также набирают популярность коктейли в стиле 1990-х и 2000-х, названные "эффектом Барби". Также отмечается рост интереса к текиле и предполагается появление новых коктейлей на ее основе. Bacardi прогнозирует переход к модели "меньше, но лучше", с увеличением спроса на эксклюзивные разовые коктейли, сообщает РБК.

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