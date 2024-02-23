Издание Forbes опубликовало информацию о том, что военные силы Украины потеряли инженерную машину M1150 Assault Breacher. Обозреватель Дэвид Экс предполагает, что армия лишилась техники во время боев под Авдеевкой.

Автор указал, что по его данным оборудование, основанное на шасси танка M1 Abrams, принадлежало 47-й механизированной бригаде ВСУ- она считается одной из самых сильных в армии.

Теоретически машина могла подорваться на минах, а окончательное завершение боев было произведено с помощью российских дронов и артиллерии. Эту потерю Экс назвал особенно болезненной для Украины.