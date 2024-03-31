Сегодня воздушно-космические силы России (ВКС) нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. Для этого было использовано высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности.

Предприятия оборонной промышленности Украины были вынуждены прекратить работу после ракетного удара. Согласно сообщению Минобороны РФ, все цели удара были поражены.

За последнюю неделю ВКС России провели 57 групповых ударов по объектам энергетической и военной инфраструктуры, сообщает Минобороны.

Сегодня также стало известно, что в Харьковской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Это следует из сообщения от Министерства цифровой трансформации Украины.﻿