Эксперт Ильичева подчеркивает необходимость изменения питания для предотвращения дефицита витаминов весной

Нутрициолог Ольга Ильичева подчеркивает важность коррекции питания для предотвращения дефицита витаминов, особенно весной, когда до 80% людей сталкиваются с этой проблемой. Она рекомендует включать в рацион продукты, богатые витаминами, такие как кинза и скумбрия, чтобы избежать развития авитаминоза.

Важно учитывать, что витамины С, D, фолиевая кислота и бета-каротин разрушаются в организме зимой, поэтому необходимо компенсировать их нехватку. Для обеспечения суточной нормы витаминов рекомендуется включать в рацион суперфуды, такие как кинза, болгарский перец, брокколи, капуста, печень птицы, маш, нут, фасоль, морковь и шпинат.

Исключительно из пищи нельзя получить витамин D, поэтому важно также находиться на солнце или принимать специальные добавки. Ильичева отмечает, что "переполучить" витамины из обычной пищи сложно, поэтому рекомендуется сочетать продукты для профилактики дефицитов витаминов. Врачи также советуют своевременное лечение хронических инфекций для поддержания иммунитета, сообщает SM.News.