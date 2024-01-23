Нутрициолог Кузина подчеркивает важность осознанного выбора хлеба в рационе питания

Нутрициолог Екатерина Кузина подчеркивает важность осознанного выбора хлеба в рационе питания, отмечая, что полный отказ от мучных продуктов может привести к нехватке важных витаминов.

Диетологи по всему миру предупреждают о высоком содержании простых углеводов и глютена в хлебе, рекомендуя его ограничивать. Однако, согласно Кузине, мука является ценным источником полезных питательных веществ, таких как витамины группы В, витамин Е, калий, магний и кальций, необходимых для нормального функционирования органов и систем организма.

Для предотвращения дефицита этих витаминов, нутрициолог рекомендует предпочитать хлеб из ржаной муки с низким гликемическим индексом и муки грубого помола. Также хорошим вариантом являются хлебцы, созданные с учетом принципов здорового питания, а приготовление хлеба в домашних условиях из цельных зерен без добавления дрожжей считается отличным источником полезных микроэлементов, сообщает МедЗдрав.Инфо.