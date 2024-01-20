Врач Безрукавый подчеркнул вредное воздействие определенных продуктов на здоровье сосудов

Врач-хирург Алексей Безрукавый подчеркнул вредное воздействие определенных продуктов на здоровье сосудов, выделяя их роль в развитии варикоза. В своем заявлении он предложил ограничивать потребление жирных и жареных блюд, так как они могут утолщать кровь и нарушать кровоток, увеличивая риск варикоза.
Продукты с высоким содержанием соли также оказывают негативное воздействие, задерживая жидкость в организме и увеличивая нагрузку на сосуды. Врач советует предпочитать пищу, богатую витаминами и минералами, сократить потребление соли и заменить полуфабрикаты на домашнюю еду. Также рекомендуется избегать крепкого чая, кофе и спиртных напитков, поскольку они могут вызвать перевозбуждение нервной системы, повысить кровяное давление и оказать негативное воздействие на сосуды ног, сообщает Вечерняя Москва.
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