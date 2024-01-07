Новые исследования вызывают сомнения в существующей Стандартной модели образования Вселенной

Недавно опубликованная статья в журнале Physical Review D вызвала сомнения в Стандартной модели образования Вселенной, долгое время считавшейся основой представлений о космосе. Фокус исследования сосредоточен на параметре S8, определяющем плотность Вселенной и влияющем на ее расширение.
Стандартная модель предполагала значение S8 равным 0,83, но новые исследования предлагают значение 0,776, поднимая вопросы о предыдущих представлениях. Хотя результаты не полностью опровергают Стандартную модель, вероятность случайности отклонение составляет 1 к 20.
Ученые планируют провести дополнительные исследования с использованием мощных телескопов для подтверждения или опровержения новых оценок, что будет ключевым шагом в понимании структуры и эволюции Вселенной, сообщает Planet Today.
На Хайнане проходит выставка экологических машин
На выставке экологических автомобилей на Хайнане приняли участие около 90 автобрендов, представив более 500 моделей. Мероприятие, организованное Китайским комитетом по развитию международной торговли, Китайской международной торговой палатой и Международным выставочным центром КНР, проходит с 5 по 8 января в Хайкоу.
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