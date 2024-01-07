Новые исследования вызывают сомнения в существующей Стандартной модели образования Вселенной

Недавно опубликованная статья в журнале Physical Review D вызвала сомнения в Стандартной модели образования Вселенной, долгое время считавшейся основой представлений о космосе. Фокус исследования сосредоточен на параметре S8, определяющем плотность Вселенной и влияющем на ее расширение.

Стандартная модель предполагала значение S8 равным 0,83, но новые исследования предлагают значение 0,776, поднимая вопросы о предыдущих представлениях. Хотя результаты не полностью опровергают Стандартную модель, вероятность случайности отклонение составляет 1 к 20.

Ученые планируют провести дополнительные исследования с использованием мощных телескопов для подтверждения или опровержения новых оценок, что будет ключевым шагом в понимании структуры и эволюции Вселенной, сообщает Planet Today.