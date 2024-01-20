Последствия "мусорного коллапса" устранили в Псковской области

Коммунальные службы в Псковской области успешно преодолели последствия "мусорного кризиса", который возник в начале 2024 года в период новогодних праздников. Подрядные организации оперативно реагировали на большинство жалоб, поступивших от жителей, как сообщил губернатор Михаил Ведерников через свой Telegram-канал.

"Сегодня истек десятидневный срок, предоставленный руководству соответствующих компаний для ликвидации и вывоза мусорных скоплений. С удовлетворением отмечаю, что общая цель была достигнута. Благодарю всех за оперативное взаимодействие", — отметил Ведерников.

По его словам, за последние полторы недели коммунальные службы решали более 90% поступивших жалоб.

"Оставшиеся, главным образом, это запросы на вывоз крупногабаритного мусора, которые будут выполнены в ближайшем будущем. Если у вас еще не утилизировали крупный мусор, оставьте заявку по телефону 122. В случае отсутствия реакции, свяжитесь со мной", — добавил губернатор.

В период новогодних праздников накопления коммунальных отходов образовались у входов домов в Пскове и на контейнерных площадках в регионах области. Властям поступило несколько сотен жалоб, выявлены случаи, когда мусорные трубы были переполнены до третьего этажа. По информации официальных лиц, основной причиной "мусорной кризиса" стали финансовые разногласия между оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экопром" и предприятием по сортировке мусора "Спецтранск".

После проведения проверки правоохранительных органов установлены серьезные нарушения в деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, что привело к возбуждению двух административных дел по факту нарушения санитарных норм и предоставления коммунальных услуг населению.