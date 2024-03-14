Бывший президент США Дональд Трамп выяснил подробности о низких расходах Запада по сравнению с США в процессе финансирования Украины. Политик потребовал от правительства других стран вносить равнозначную сумму.

- Европа тратит примерно на 100 миллиардов долларов меньше на Украину, - подчеркнул он в своем интервью телеканалу Newsmax. - Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику.

До этого США уже определились с очередной суммой транша Киеву. По распоряжению действующего президента Америки Джо Байдена на поддержку было решено выделить до 126 миллионов долларов.