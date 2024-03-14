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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:38

"Все поровну": Трамп заявил о необходимости равнозначных взносов Киеву между США и Европой

Бывший президент США Дональд Трамп выяснил подробности о низких расходах Запада по сравнению с США в процессе финансирования Украины. Политик потребовал от правительства других стран вносить равнозначную сумму.

- Европа тратит примерно на 100 миллиардов долларов меньше на Украину, - подчеркнул он в своем интервью телеканалу Newsmax. - Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику.

До этого США уже определились с очередной суммой транша Киеву. По распоряжению действующего президента Америки Джо Байдена на поддержку было решено выделить до 126 миллионов долларов.

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