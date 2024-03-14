Бывший президент США Дональд Трамп выяснил подробности о низких расходах Запада по сравнению с США в процессе финансирования Украины. Политик потребовал от правительства других стран вносить равнозначную сумму.
- Европа тратит примерно на 100 миллиардов долларов меньше на Украину, - подчеркнул он в своем интервью телеканалу Newsmax. - Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику.
До этого США уже определились с очередной суммой транша Киеву. По распоряжению действующего президента Америки Джо Байдена на поддержку было решено выделить до 126 миллионов долларов.
Россия поднимет вопрос о произошедших терактах на "Северном потоке" 1 и 2 в связи с прекращением расследования Швецией и Данией
Первый заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия намерена поднять вопрос о произошедших терактах на Северном потоке 1 и 2.
Конгрессмены США пытаются выделить помощь Украины в обход правил
Окончательному решению мешают политики, несогласные с подписанием резолюции.
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