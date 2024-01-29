Российские туроператоры ожидают рост поездок за рубеж в 2024 году

Российские туроператоры сообщают о росте выездного туризма за рубеж в 2023 году, который составил 16,4%, достигнув значения в почти 8,1 млн туристов. В 2024 году прогнозируется еще более значительный прирост выездного турпотока на 10%. Вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора Space Travel, Артур Мурадян, отмечает, что консервативный прогноз предполагает рост организованного турпотока в целом на 10% по сравнению с 2023 годом.

Он указывает на факторы, ограничивающие рост, такие как высокий курс расчетных валют к рублю и ограниченные авиаперевозки в некоторых направлениях. Несмотря на открытие новых прямых рейсов, ограничения связаны с отельной базой и емкостью номерного фонда, а также длительностью перелетов.

ТОП-5 зарубежных направлений в 2024 году останется таким же, как в 2023 году, включая Турцию, ОАЭ, Таиланд, Египет и Абхазию. Артур Мурадян выделяет Юго-Восточную Азию и бассейн Индийского океана как точки роста, особенно с участием Индонезии при открытии прямого авиасообщения с Бали.

Материковый Китай и страны Юго-Восточной Азии могут быстро восстановить свою долю рынка, подчеркивает эксперт. Он также выделяет возможный рост более чем на 40-50% в пляжных направлениях, таких как Хайнань и Вьетнам, способных удовлетворить спрос в среднебюджетном сегменте. Нишевые направления, такие как Сейшелы и Маврикий, также ожидают дальнейший рост.

Факторы, влияющие на решение о поездке, включают курсовую стабильность, наличие устойчивых полетных программ и "усталость" потребителей от уже избитых направлений, сообщает SIA.RU.