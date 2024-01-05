Tesla проведет отзыв более 1,6 миллиона автомобилей в Китае из-за проблем в системе помощи водителю

Согласно информации от Государственного управления по регулированию рынка КНР, отзовутся импортные Model S, Model X и Model 3, а также Model 3 и Model Y, выпущенные на китайских заводах с августа 2014 по декабрь 2023 года.
Обнаруженный дефект представляет потенциальную угрозу безопасности, ведя к возможным столкновениям на дороге. Для устранения проблемы Tesla в Пекине и Шанхае внедрит оптимизированную функцию, дополнив автоматизированную систему помощи новыми элементами. Это изменение планируемо снизит риски для водителей и пассажиров.
Владельцам затронутых автомобилей будет направлено специальное уведомление, а обновление программного обеспечения будет осуществлено по воздуху, избавляя владельцев от необходимости посещения мастерской. В случае невозможности проведения обновления владельцам предоставят бесплатный доступ к местным сервисным центрам, сообщает ТАСС.
В Северной Гренландии найдены "гигантские" черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет
Окаменелости новой группы, названной Timorebestia, были найдены в Сириус-Пассете. Эти крупные черви, одни из крупнейших плавающих животных раннего кембрия, могли быть первыми плотоядными, колонизировавшими воды более 518 миллионов лет назад.
В Финляндии установлен температурный рекорд этой зимы
В Финляндии установлен температурный рекорд этой зимы - минус 42,1 градуса, зафиксированный в Энонтекиё, Лапландия. Заморозки вызвали серьезные проблемы в транспортной системе страны, с третьего дня подряд задерживаются поезда и отменены более 150 автобусных маршрутов.
Ученые: регулярное использование слуховых аппаратов снижает риск преждевременной смерти у людей с потерей слуха
Исследование в журнале Lancet Healthy Longevity показало, что регулярное использование слуховых аппаратов снижает риск преждевременной смерти у людей с потерей слуха. Более 10 000 участников, возрастом в среднем 49 лет, были оценены в период с 1999 по 2012 год, и результаты были сопоставлены с данными о смертности до 2019 года.
Туристам рассказали, где подешевеет отдых после праздников
После новогодних праздников ожидается снижение цен на туры в ОАЭ и Египет, особенно после 15 января, согласно заявлению вице-президента АТОР Артура Мурадяна. Таиланд останется относительно дорогим, но стоимость туров на двоих в ОАЭ будет около 150 тысяч рублей, в Египте - 120-160 тысяч рублей, что сэкономит туристам 45-50% по сравнению с новогодними датами.