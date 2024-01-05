Tesla проведет отзыв более 1,6 миллиона автомобилей в Китае из-за проблем в системе помощи водителю

Согласно информации от Государственного управления по регулированию рынка КНР, отзовутся импортные Model S, Model X и Model 3, а также Model 3 и Model Y, выпущенные на китайских заводах с августа 2014 по декабрь 2023 года.

Обнаруженный дефект представляет потенциальную угрозу безопасности, ведя к возможным столкновениям на дороге. Для устранения проблемы Tesla в Пекине и Шанхае внедрит оптимизированную функцию, дополнив автоматизированную систему помощи новыми элементами. Это изменение планируемо снизит риски для водителей и пассажиров.

Владельцам затронутых автомобилей будет направлено специальное уведомление, а обновление программного обеспечения будет осуществлено по воздуху, избавляя владельцев от необходимости посещения мастерской. В случае невозможности проведения обновления владельцам предоставят бесплатный доступ к местным сервисным центрам, сообщает ТАСС.