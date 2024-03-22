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Врач Автандилян выделила оптимальное время для чистки зубов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:41

Врач Автандилян выделила оптимальное время для чистки зубов

Врач-стоматолог Луиза Автандилян определила оптимальное время для чистки зубов утром за 30 минут до первого приема пищи. Это позволяет сохранить баланс микрофлоры полости рта и обеспечить эффективное действие компонентов зубной пасты.

Чистка перед едой также подготавливает ротовую полость к приему пищи, устраняя микробы, накопившиеся за ночь. После еды рекомендуется подождать 30 минут или час, чтобы избежать конфликта уровня pH и повреждения зубной эмали.

Врач подчеркивает важность избегания чистки зубов перед или сразу после употребления агрессивных продуктов, таких как сладости, цитрусовые, маринованные овощи и газированные напитки, которые могут повысить кислотность во рту и размягчить эмаль, сообщает МедиаПоток.

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