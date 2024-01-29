Врач Магомедова сообщила, как вспышки на Солнце влияют на здоровье людей

Врач-онколог Хамис Магомедова подчеркнула, что мощные вспышки на Солнце могут привести к выбросу энергетически заряженных частиц и ультрафиолетового излучения, вызывая геомагнитные бури и увеличивая уровень космической радиации. Это воздействие может иметь негативные последствия для здоровья, включая увеличение риска онкологических заболеваний, сообщает Life.
Магомедова предложила ряд мер предосторожности для защиты от потенциально вредного воздействия солнечных вспышек, включая избегание продолжительных пребываний на открытом воздухе во время активности солнечных вспышек. Она также подчеркнула, что повышенный уровень радиации может серьезно повлиять на людей, особенно пилотов и космонавтов, в областях высоких широт или геологической широты.
Врач рекомендовала следить за оповещениями о вспышках и геомагнитных бурях, а также быть внимательными к питанию во время таких событий. Рацион следует обогатить антиоксидантами и иммуномодулирующими элементами, такими как фрукты, овощи, зелёный чай, орехи и морепродукты. Она также подчеркнула важность следования рекомендациям специалистов в области медицины и космической безопасности, особенно при путешествиях в космос или работе в зонах повышенного уровня космической радиации.
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