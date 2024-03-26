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Диетолог Круглова подчеркнула важность правильного и сбалансированного питания для спортсменов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:28

Диетолог Круглова подчеркнула важность правильного и сбалансированного питания для спортсменов

Диетолог Наталья Круглова отметила, что питательные потребности спортсменов должны быть индивидуально рассчитаны, учитывая их возраст, пол, вес, рост и уровень активности, однако выделила ряд веществ, необходимых для всех спортсменов.

Круглова подчеркнула важность употребления сложных углеводов, белков, железа, кальция, витамина D и омега-3 жирных кислот для поддержания здоровья и эффективности тренировок. Она также отметила, что при восстановлении после тренировок важно учитывать потерю электролитов и употреблять натрий и хлор, которые содержатся в различных продуктах, таких как мясо, рыба и соленые продукты, сообщает Аргументы И Факты.

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