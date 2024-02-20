В акватории Приморья ученые обнаружили природный феномен, получивший название "кровавый снег"

Исследование показало, что морской лед приобретает красный цвет из-за присутствия в нем десятков тысяч рачков из родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus, содержащих пигменты-каротиноиды.
Этот феномен был зафиксирован в ходе мониторинга в районе Морской биологической станции "Восток" в Приморье.
Ученые отмечают, что, хотя обычно лед окрашивается в коричневый или зеленый цвет из-за микроводорослей, в этот раз красный цвет обусловлен именно зоопланктоном. Они также призывают местных жителей сообщать о случаях цветения воды или льда, чтобы получить более полное представление о работе морских систем, сообщает РИА Новости.
В двух штатах Индии приняли решение запретить продажу сладкой ваты
В результате обнаружения химического соединения родамина-б, вызывающего рак, в сладкой вате и других кондитерских изделиях, два штата Индии — Тамилнад и союзная территория Пудучерри — приняли решение о запрете продажи указанных продуктов.
Ученые из США выявили, что способность пожилых людей разбираться в других людях ухудшается с возрастом
С возрастом люди становятся более уязвимыми к обману и эксплуатации. Для изучения этого явления использовалась социальная задача по азартным играм в Айове, показавшая, что различия в лицах влияют на принятие решений и обучение в разных возрастных группах.
Диетолог Несл опровергает миф о полезности черного шоколада
Диетолог Марион Несл указывает на недостаточное содержание антиоксидантов в этом продукте. Она отмечает, что добавление сахара и растительных масел в процессе изготовления шоколада снижает его полезные свойства.
Медики высказали опасения относительно применения препаратов для лечения болезни Альцгеймера
Хотя эти препараты могут замедлить ухудшение когнитивных функций, они также сопряжены с потенциальными серьезными побочными эффектами, такими как сокращение объема мозга и кровотечения.