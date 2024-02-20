В акватории Приморья ученые обнаружили природный феномен, получивший название "кровавый снег"

Исследование показало, что морской лед приобретает красный цвет из-за присутствия в нем десятков тысяч рачков из родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus, содержащих пигменты-каротиноиды.

Этот феномен был зафиксирован в ходе мониторинга в районе Морской биологической станции "Восток" в Приморье.

Ученые отмечают, что, хотя обычно лед окрашивается в коричневый или зеленый цвет из-за микроводорослей, в этот раз красный цвет обусловлен именно зоопланктоном. Они также призывают местных жителей сообщать о случаях цветения воды или льда, чтобы получить более полное представление о работе морских систем, сообщает РИА Новости.