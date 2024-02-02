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В Братиславе 30 тыс. протестующих вышли на улицы
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:16

В Братиславе 30 тыс. протестующих вышли на улицы

Народ Словакии защищает на митингах свою спецпрокуратуру от правительства и президента, которые инициировали реформы уголовного законодательства. Волна протестов охватила страну - митинги проходят примерно в 20-ти городах.

Оппозиция Словакии, состоящая из либеральных партий, проигравших выборы минувшей осенью, вывела на улицы тысячи людей во многих городах страны, выступая против действий главы правительства, социал-демократа Роберта Фицо, сообщил телеканал Markiza.

Премьер Фицо 6 декабря решил закрыть спецпрокуратуру, которая занималась громкими политическими делами и вела расследования, в том числе и против самого Роберта Фицо и его соратников. Митинги, на которых звучат также требования отставки самого Фицо и его кабинета, проходят в стране уже на постоянной основе.

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