Народ Словакии защищает на митингах свою спецпрокуратуру от правительства и президента, которые инициировали реформы уголовного законодательства. Волна протестов охватила страну - митинги проходят примерно в 20-ти городах.
Оппозиция Словакии, состоящая из либеральных партий, проигравших выборы минувшей осенью, вывела на улицы тысячи людей во многих городах страны, выступая против действий главы правительства, социал-демократа Роберта Фицо, сообщил телеканал Markiza.
Премьер Фицо 6 декабря решил закрыть спецпрокуратуру, которая занималась громкими политическими делами и вела расследования, в том числе и против самого Роберта Фицо и его соратников. Митинги, на которых звучат также требования отставки самого Фицо и его кабинета, проходят в стране уже на постоянной основе.
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