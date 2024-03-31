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Онколог Исакова выявила неочевидный симптом рака желудка и кишечника на коже
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:00

Онколог Исакова выявила неочевидный симптом рака желудка и кишечника на коже

Онколог Суна Исакова обнаружила, что синдром Лезера-Трела, проявляющийся в виде кератомов на коже, может быть предвестником развития аденокарциномы желудка и кишечника. Кератомы — доброкачественные образования, часто возникающие у лиц старше 40 лет на шее, голове и туловище. Они могут иметь разные формы и цвета, обычно медленно растут и не появляются на ладонях, ступнях и слизистых оболочках.

Самодиагностика не рекомендуется, и важно обратиться к врачу при появлении сильной боли в животе, частых болях или обнаружении подозрительных высыпаний на коже. Периодическое наблюдение за изменениями на коже и своевременное обращение к специалисту помогут выявить возможные заболевания и начать лечение вовремя, сообщает МедиаПоток.

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