Пресс-служба компании "Мон'дэлис Русь", которая производит популярные марки шоколада, сообщила, что отгрузки российским партнерам продолжаются. В числе товаров - марки Milka и Alpen Gold.
- Продолжаем отгрузки продукции Alpen Gold и Milka партнерам в России в обычном режиме и в объемах, соответствующих прошлому году, - говорится в официальном сообщении.
В основном речь идет о торговой компании "Лента" - ранее представители рассказали о том, что предложенные закупочные цены не устроили производителя. Пресс-служба пояснила, что при отсутствии шоколада именно в этой торговой сети, продукцию можно будет найти и в других магазинах.
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