Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.03.2024 : 91,5449
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.03.2024 : 100,1869
Полки не опустеют: производитель популярных марок шоколада не отказывается от отгрузок в Россию
  1. Главная
  2. Общество
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 3:47

Полки не опустеют: производитель популярных марок шоколада не отказывается от отгрузок в Россию

Пресс-служба компании "Мон'дэлис Русь", которая производит популярные марки шоколада, сообщила, что отгрузки российским партнерам продолжаются. В числе товаров - марки Milka и Alpen Gold.

- Продолжаем отгрузки продукции Alpen Gold и Milka партнерам в России в обычном режиме и в объемах, соответствующих прошлому году, - говорится в официальном сообщении.

В основном речь идет о торговой компании "Лента" - ранее представители рассказали о том, что предложенные закупочные цены не устроили производителя. Пресс-служба пояснила, что при отсутствии шоколада именно в этой торговой сети, продукцию можно будет найти и в других магазинах.

Мир

Байден вновь путается во времени

Байден вновь путается во времени

На этот раз американский лидер не смог правильно назвать срок своего правления.

Читать полностью
Армия Финляндии резко теряет бойцов из-за конфликта на Украине

Армия Финляндии резко теряет бойцов из-за конфликта на Украине

Эксперты зафиксировали всплеск подачи заявлений на выход из резерва.

Читать полностью

Общество

Правила посуточной аренды жилья теперь будут защищать и соседей

Правила посуточной аренды жилья теперь будут защищать и соседей

Сдавать квартиру в аренду посуточно можно будет на определенных условиях.

Читать полностью
Дев Патель дебютировал со своей режиссерской работой

Дев Патель дебютировал со своей режиссерской работой "Манкимен"

Известный британский актёр индийского происхождения Дев Патель, который сыграл в ряде популярных фильмов "Лев", "История Дэвида Копперфильда" и "Миллионер из трущоб", снял собственную полнометражную картину "Манкимен"

Читать полностью

Новости