Вчера на пресс-конференции сербский президент Александр Вучич сообщил свою информацию относительно того, какие симпатии во внешней политике у беженцев, которые наполнили его страну после начала СВО.

По мнению Александра Вучича, русскоговорящие украинцы поддерживают президента России Владимира Путина даже больше, чем сами русские "релоканты", проще говоря, покинувшие нашу страну после начала СВО. Кто-то уехал просто от страха попасть под мобилизацию, а кто-то — из-за своих политических убеждений.

В Сербии сейчас находится с визитом министр обороны Германии. На совместной пресс-конференции глава Сербии и сделал такое заявление про поддержку Путина украинцами.

Виз для въезда в Сербию для россиян не требуется. Наверное поэтому так много покинувших Россию осело именно в этой восточно-европейской стране, которая исторически по духу близка России.

Ранее сербский лидер Александр Вучич сказал телеканалу TV Happy, процитировав доклад спецслужб Запада, о том, что деятельность российских СМИ и непризнание Косово — этоо главные для них проблемы.