Химики из University of Oxford развеяли устоявшееся представление о взаимодействии одноимённо заряженных частиц

Вместо того, чтобы отталкиваться, отрицательно заряженные частицы демонстрируют привлекательные силы друг к другу в водных растворах и растворителях с инверсией дипольного момента молекул. Эти наблюдения применимы к различным поверхностям и материалам, включая неорганические и полимерные частицы.

Установленный научный механизм предполагает структурирование растворителя на границе раздела, вызывая сильные и дальнодействующие силы в растворе.

Это открытие имеет значительные последствия для понимания процессов самосборки, гелеобразования, кристаллизации и биологических процессов в растворах. Помимо расширения наших знаний о химических взаимодействиях, это открытие открывает новые перспективы для применения в различных областях, таких как фармацевтика, материаловедение и биология, сообщает Planet Today.