Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 90,7493
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 98,8767
Химики из University of Oxford развеяли устоявшееся представление о взаимодействии одноимённо заряженных частиц
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:24

Химики из University of Oxford развеяли устоявшееся представление о взаимодействии одноимённо заряженных частиц

Вместо того, чтобы отталкиваться, отрицательно заряженные частицы демонстрируют привлекательные силы друг к другу в водных растворах и растворителях с инверсией дипольного момента молекул. Эти наблюдения применимы к различным поверхностям и материалам, включая неорганические и полимерные частицы.

Установленный научный механизм предполагает структурирование растворителя на границе раздела, вызывая сильные и дальнодействующие силы в растворе.

Это открытие имеет значительные последствия для понимания процессов самосборки, гелеобразования, кристаллизации и биологических процессов в растворах. Помимо расширения наших знаний о химических взаимодействиях, это открытие открывает новые перспективы для применения в различных областях, таких как фармацевтика, материаловедение и биология, сообщает Planet Today.

Мир

Зеленский отказался от предложения Эрдогана по переговорам с Россией

Зеленский отказался от предложения Эрдогана по переговорам с Россией

Киев по-прежнему держится своей позиции и не намерен вести диалог.

Читать полностью
Встреча Зеленского с Эрдоганом закончилась позором переводчика

Встреча Зеленского с Эрдоганом закончилась позором переводчика

Вопрос журналиста и речь Эрдогана осталась без синхронного перевода.

Читать полностью

Общество

Астрономы обнаружили планету TOI-270 d, которая полностью покрыта океаном

Астрономы обнаружили планету TOI-270 d, которая полностью покрыта океаном

Эта планета TOI-270 d, в два раза больше Земли, имеет поверхность, на которой вода буквально кипит.

Читать полностью

"Джеймс Уэбб" сделал удивительное открытие, обнаружив самую древнюю мертвую галактику в космосе

Объект был обнаружен во Вселенной, когда ей было всего около 700 миллионов лет, что делает его одним из самых древних объектов, когда-либо обнаруженных.

Читать полностью

Новости