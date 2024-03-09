Химики из University of Oxford развеяли устоявшееся представление о взаимодействии одноимённо заряженных частиц

Вместо того, чтобы отталкиваться, отрицательно заряженные частицы демонстрируют привлекательные силы друг к другу в водных растворах и растворителях с инверсией дипольного момента молекул. Эти наблюдения применимы к различным поверхностям и материалам, включая неорганические и полимерные частицы.
Установленный научный механизм предполагает структурирование растворителя на границе раздела, вызывая сильные и дальнодействующие силы в растворе.
Это открытие имеет значительные последствия для понимания процессов самосборки, гелеобразования, кристаллизации и биологических процессов в растворах. Помимо расширения наших знаний о химических взаимодействиях, это открытие открывает новые перспективы для применения в различных областях, таких как фармацевтика, материаловедение и биология, сообщает Planet Today.
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