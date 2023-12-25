Ученые из Стэнфорда провели исследование, выявив неравномерность в процессе старения человеческих органов

Определено, что отдельные органы стареют с разной скоростью, и этот фактор влияет на риск преждевременной смерти. Исследователи разработали метод определения возраста органов на основе анализа белков в крови.

Наследственный материал в клетках не связан с длительностью жизни, поэтому внимание ученых переключено на мутации в ДНК. Однако количество мутаций не оказалось связанным со старением. Другие методы оценки старения, такие как эпигенетические метки и взаимодействие белков с ДНК, также не выявили зависимостей между различными системами организма.

Реальный возраст человека, по мнению ученых, отражает возраст самого старого органа, и определение неполадок с белками в клетках оказывается ключевым для этой оценки. Статистика указывает, что каждый пятый человек старше 50 лет имеет орган, стареющий со стремительной скоростью, увеличивая риск смерти на 20-50% в следующие 15 лет, особенно в случае проблем с сердечно-сосудистой системой.

Ученые подчеркивают возможность оценки биологического возраста органа у внешне здорового человека и предсказания риска развития связанных с ним заболеваний. Полученные данные планируют использовать на практике после дополнительных исследований, сообщает МедиаПоток.