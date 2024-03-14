Ученые и специалисты поднимают вопрос "цифровой токсикологии" в образовании

На III Всероссийском форуме "Педагогическое образование в российском классическом университете" в Российской академии образования (РАО) обсуждались проблемы "цифровой токсикологии" в образовании. Ученые и специалисты изучили негативные эффекты виртуальной реальности и искали способы их преодоления.

Директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Кирилл Голохваст выдвинул важный вопрос о воздействии цифровой среды на педагогику в условиях быстрого технологического прогресса. Он отметил, что взаимодействие с гаджетами может привести к проблеме неспособности различать виртуальность от реальности.

Одним из обсуждаемых аспектов было погружение в виртуальную реальность через цифровые устройства. Ученые провели эксперименты, которые показали положительные результаты от такого погружения, но также отметили потенциальные негативные последствия использования искусственного интеллекта в образовании, особенно при вводе некорректных запросов.

Академик РАО, профессор Вадим Гриншкун подчеркнул важность проведения исследований в области искусственного интеллекта, чтобы обеспечить корректность данных и сделать образовательный процесс более качественным.

Член-корреспондент РАО Людмила Босова выразила обеспокоенность качеством контента, создаваемого нейросетями, и призвала к обеспечению корректности информации для учащихся. Глава РАО Ольга Васильева призвала преподавателей к критической оценке контента, предлагаемого нейросетями, и активному участию в создании образовательного материала, сообщает SM.News.