Ученые и специалисты поднимают вопрос "цифровой токсикологии" в образовании

На III Всероссийском форуме "Педагогическое образование в российском классическом университете" в Российской академии образования (РАО) обсуждались проблемы "цифровой токсикологии" в образовании. Ученые и специалисты изучили негативные эффекты виртуальной реальности и искали способы их преодоления.
Директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Кирилл Голохваст выдвинул важный вопрос о воздействии цифровой среды на педагогику в условиях быстрого технологического прогресса. Он отметил, что взаимодействие с гаджетами может привести к проблеме неспособности различать виртуальность от реальности.
Одним из обсуждаемых аспектов было погружение в виртуальную реальность через цифровые устройства. Ученые провели эксперименты, которые показали положительные результаты от такого погружения, но также отметили потенциальные негативные последствия использования искусственного интеллекта в образовании, особенно при вводе некорректных запросов.
Академик РАО, профессор Вадим Гриншкун подчеркнул важность проведения исследований в области искусственного интеллекта, чтобы обеспечить корректность данных и сделать образовательный процесс более качественным.
Член-корреспондент РАО Людмила Босова выразила обеспокоенность качеством контента, создаваемого нейросетями, и призвала к обеспечению корректности информации для учащихся. Глава РАО Ольга Васильева призвала преподавателей к критической оценке контента, предлагаемого нейросетями, и активному участию в создании образовательного материала, сообщает SM.News.
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