34 протокола в отношении телеканалов за демонстрацию ЛГБТ детям составил Роскомнадзор

Роскомнадзор выписал 34 административных протокола в отношении российских телеканалов за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений несовершеннолетним. Дополнительно было составлено еще шесть протоколов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в эфире телеканалов, сообщает ТАСС.

"Роскомнадзор вынес 34 административных протокола в отношении телеканалов за показ материалов с нетрадиционными сексуальными отношениями среди несовершеннолетних. Еще 6 протоколов были составлены за распространение подобных материалов в эфире телеканалов", — гласит официальное сообщение.