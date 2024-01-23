34 протокола в отношении телеканалов за демонстрацию ЛГБТ детям составил Роскомнадзор

Роскомнадзор выписал 34 административных протокола в отношении российских телеканалов за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений несовершеннолетним. Дополнительно было составлено еще шесть протоколов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в эфире телеканалов, сообщает ТАСС.
"Роскомнадзор вынес 34 административных протокола в отношении телеканалов за показ материалов с нетрадиционными сексуальными отношениями среди несовершеннолетних. Еще 6 протоколов были составлены за распространение подобных материалов в эфире телеканалов", — гласит официальное сообщение.
Из-за распространения фейкового аудиосообщения Байдена обеспокоились в США
После появления фальшивого аудиосообщения, приписываемого президенту США Джо Байдену и предполагающего, что он призывает не участвовать в праймериз, мировые исследователи по дезинформации выразили беспокойство по поводу возможных негативных последствий широкого распространения политических аудиодипфейков.
Из-за скандала распустили фракцию в правящей партии Японии, которую возглавлял премьер
Члены фракции Либерально-демократической партии (ЛДП) в Японии, ранее возглавляемой премьер-министром Фумио Кисидой до декабря 2023 года, официально подтвердили решение о роспуске фракции в свете скандала, связанного с нарушениями в финансовой отчетности.
Первый единый портал госимущества для нужд МСП запустили в России
В России появилась первая единая онлайн-платформа для предоставления государственного имущества в распоряжение малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили представители пресс-службы Корпорации МСП.
Россиянам сообщили, необходимо ли промывать мотор при замене масла
В современных условиях, согласно рекомендациям автоэксперта Александра Носко, промывка системы смазки двигателя при замене масла становится необходимой лишь в определенных ситуациях.