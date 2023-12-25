Праздник у новогодней елки провело региональное отделение партии "Единая Россия"

"Единая Россия" организовала новогодний утренник для детей в Областном театре кукол. Ребятам были представлены интермедии с участием Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика, а также был показан спектакль "По щучьему велению". Олег Димов, секретарь Регионального отделения "Единой России", член Генсовета партии и депутат Государственной Думы ФС РФ, поздравил детей с наступающим праздником, выражая пожелания здоровья, мира и добра.
В ходе мероприятия Олег Димов обратил внимание на детей, подчеркнув, что каждая елка ждет свои подарки, которые были приготовлены специально для них. Он также выразил поздравление с наступающим Новым годом, подчеркивая важность счастья детей.
Пригласительные билеты на новогоднюю елку были предоставлены детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также тем, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. Одна из участниц, Екатерина, мама троих дочерей, выразила свою благодарность за особое внимание к семьям, пережившим военные трудности. Она поделилась, что для нее самым большим подарком стало возвращение мужа с передовой, сообщает "Оренбуржье".
После завершения представления все дети получили сладкие подарки от Деда Мороза, завершив праздничное мероприятие в теплой и праздничной атмосфере.
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