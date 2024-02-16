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Следствие в отношении хабаровского бизнесмена продолжается
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:18

Следствие в отношении хабаровского бизнесмена продолжается

Хабаровский бизнесмен, который ранее по сообщению полиции, украл 13 миллионов рублей, потратил часть денег на собственные нужды.

В ходе обыска было найдено свыше 6 миллионов и валюта. Другие 700 тысяч он расфасовал по пачкам, на каждой значилось имя того, кому был должен злоумышленник.

Напоминаем, мужчина ранее был предпринимателем, занимающимся автобизнесом, а когда дело "прогорело", он нахватал долгов и стал банкротом. Все это и побудило жителя Хабаровска пойти на радикальный шаг - ограбление банка.

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