Одноразовая энергетика оказалась не такой эффективной, как предполагалось. Мощности, вырабатываемые с помощью солнечных и ветряных электростанций, требуют обновления. В условиях, когда многие товары становятся одноразовыми, такой же становится и энергетика, что может привести к тому, что страны, делающие на нее основную ставку, в будущем будут менее конкурентоспособными по сравнению с теми, кто проводит сбалансированную энергетическую политику. Об этом пишет аналитик Глеб Простаков в материале "Интерфакса".
Глобальный энергетический переход, который активно продвигается западными странами как внутри своего блока, так и на международном уровне, теряет свою привлекательность все быстрее. Становится ясно, что мир не сможет достичь углеродной нейтральности без атомных и угольных электростанций ни в 2030, ни в 2050 годах.
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