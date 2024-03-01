Одноразовая энергетика оказалась не такой эффективной, как предполагалось. Мощности, вырабатываемые с помощью солнечных и ветряных электростанций, требуют обновления. В условиях, когда многие товары становятся одноразовыми, такой же становится и энергетика, что может привести к тому, что страны, делающие на нее основную ставку, в будущем будут менее конкурентоспособными по сравнению с теми, кто проводит сбалансированную энергетическую политику. Об этом пишет аналитик Глеб Простаков в материале "Интерфакса".

Глобальный энергетический переход, который активно продвигается западными странами как внутри своего блока, так и на международном уровне, теряет свою привлекательность все быстрее. Становится ясно, что мир не сможет достичь углеродной нейтральности без атомных и угольных электростанций ни в 2030, ни в 2050 годах.





