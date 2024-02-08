Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.02.2024 : 91,1514
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.02.2024 : 98,0936
Протестующие фермеры производят половину всего мяса
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 6:29

Протестующие фермеры производят половину всего мяса

По данным Всемирной продовольственной организации, фермеры, которые сейчас активно блокируют европейские столицы, в общей сумме производят значительную долю сельхозпродукции. На долю протестующих сейчас приходится примерно половина всего мяса и 40% зерна в Европе. А доля оливок и винограда — треть от всего мирового производства, сообщают "РИА Новости".

Экологические намерения ЕС, в частности, сокращение азотных выбросов, а также цены на дизтопливо, налоговые скидки, цены на продукцию, общая дискриминационная политика Союза в отношении аграриев, — всё это вместе переполнило чашу их терпения.

Очередной жертвой протестов стала Испания, где перекрыто множество дорог. В других странах тоже идут волнения: это Франция Германия, Греция, Италия и Бельгия.

Мир

Кулеба: Европа неспособна конкурировать Россией в военной сфере

Кулеба: Европа неспособна конкурировать Россией в военной сфере

Об этом он рассказал после встречи с представителем Запада.

Читать полностью
Завтра ночью появится в сети интервью Карлсона с Путиным

Завтра ночью появится в сети интервью Карлсона с Путиным

"Свободная" Европа уже готова мстить неcговорчивому журналисту. Уже обсуждается, что ЕС может ввести против Такера Карлсона санкции за интервью с президентом России.

Читать полностью

Общество

ВНИИ Труда: уровень безработицы на рынке труда в 2023 году оказался самым низким

ВНИИ Труда: уровень безработицы на рынке труда в 2023 году оказался самым низким

Специалисты сделали расчет исходя из данных за последние 20 лет.

Читать полностью
За последнюю неделю цены на яйца дополнительно снизились на 0,7 процента

За последнюю неделю цены на яйца дополнительно снизились на 0,7 процента

Всего же с начала 2023 года общее снижение стоимости составило 2,58 процента.

Читать полностью

Новости