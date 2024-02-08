По данным Всемирной продовольственной организации, фермеры, которые сейчас активно блокируют европейские столицы, в общей сумме производят значительную долю сельхозпродукции. На долю протестующих сейчас приходится примерно половина всего мяса и 40% зерна в Европе. А доля оливок и винограда — треть от всего мирового производства, сообщают "РИА Новости".
Экологические намерения ЕС, в частности, сокращение азотных выбросов, а также цены на дизтопливо, налоговые скидки, цены на продукцию, общая дискриминационная политика Союза в отношении аграриев, — всё это вместе переполнило чашу их терпения.
Очередной жертвой протестов стала Испания, где перекрыто множество дорог. В других странах тоже идут волнения: это Франция Германия, Греция, Италия и Бельгия.
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