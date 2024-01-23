Человечество в будущем может полностью перейти на искусственные продукты питания

В будущем человечество, по мнению диетолога Алексея Кабанова, перейдет на искусственные продукты питания, основанные на микробах. Инновационные продукты уже появляются на рынке, но успех зависит от исследований, ценовой политики и спроса покупателей.
Кабанов подчеркивает, что современные технологии, такие как редактирование генома и производство на основе микробов, могут создавать более здоровые и экологически устойчивые продукты. Он также обращает внимание на негативное воздействие продуктов животного происхождения на землепользование, водопользование и выбросы парниковых газов. Однако для успешной реализации инноваций важны общественный диалог и доступность новых продуктов. Кабанов призывает к широкой концептуализации продовольственной безопасности и уверенности в том, что технологические достижения приведут к созданию экологически чистых продуктов, доступных потребителям, сообщает Правда.Ру.
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