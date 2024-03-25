Ученые выяснили, что колебания веса и давления у людей младше 55 лет повышают риск инфаркта и инсульта

Исследование, опубликованное в JAMA Network Open и PLOS One, проведенное австралийскими и американскими учеными, выявило, что у людей в возрасте до 55 лет колебания веса и повышенное артериальное давление увеличивают риск инфаркта и инсульта с возрастом.

Даже снижение давления в более позднем возрасте не уменьшает эти риски.

Исследование включало почти 300 тысяч участников, где выяснилось, что высокое систолическое давление и уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, исследование выявило, что попытки снизить показатели давления в пожилом возрасте не являются эффективным способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ также показал, что значительные колебания индекса массы тела (ИМТ) увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 16%, сообщает МедЗдрав.Инфо.