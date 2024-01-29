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Бразильские ученые обнаружили связь между питанием беременных женщин и риском заболеваний у их сына
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:22

Бразильские ученые обнаружили связь между питанием беременных женщин и риском заболеваний у их сына

Научные исследования, проведенные бразильскими учеными и опубликованные в журнале Molecular and Cellular Endocrinology, выявили связь между недостаточным питанием беременных женщин и повышенным риском развития рака простаты у их сыновей.

Несбалансированное питание матери влияет на иммунитет ребенка и общее состояние организма. Рекомендуется придерживаться правил "1000 первых дней жизни", включая период беременности и грудного вскармливания, так как эти фазы определяют риск заболеваний на протяжении всей жизни.

Недостаток белка во время беременности и грудного вскармливания может нарушить молекулярные пути, влияющие на нормальное развитие простаты, что в свою очередь может привести к нарушению роста предстательной железы у ребенка. Это также сказывается на гормональном фоне, влияющем на здоровье простаты.

В целом, мужское здоровье подвержено воздействию на протяжении всего периода развития, особенно в подростковом возрасте. Женщинам рекомендуется правильное питание, поддержание баланса витаминов, отказ от курения и употребления алкоголя, занятие спортом и контроль уровня стресса, сообщает Юность Сибири.

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