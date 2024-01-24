Британские ученые объявили об открытии 85 новых экзопланет

Британские ученые из Уорикского университета объявили об открытии 85 новых экзопланет, расположенных за пределами Солнечной системы и пригодных для жизни. Исследование, о котором сообщила газета Daily Mail, выявило, что данные планеты находятся в "зоне возможного обитания", а их температура делает их потенциально пригодными для поддержания жизни, аналогично Земле.
Уточняется, что каждая из этих планет находится в отдельной системе, с различной структурой — некоторые могут состоять из газа, а другие иметь твердую оболочку. Диаметр некоторых из них превышает земной в 1,4 раза, а других — более чем в 40 раз.
По словам руководителя исследования, Фейт Хоторн, выявлено, что эти экзопланеты вращаются вокруг своих звезд медленнее, чем большинство других, что указывает на их большую отдаленность от своих звезд и, следовательно, на более низкую температуру. Из 85 обнаруженных планет 60 являются совершенно новыми открытиями, в то время как оставшиеся 25 были ранее обнаружены независимыми командами и уже входили в данные телескопа НАСА, сообщает РИА Новости.
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