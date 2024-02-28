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Песков обозначил позицию России в плане угроз Запада
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:19

Песков обозначил позицию России в плане угроз Запада

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на высказывания главы венгерского кабмина Виктора Орбана по поводу границ с Россией. Лидер отметил, что не хотел бы иметь общих границ с Россией, Песков, в свою очередь, подчеркнул, что РФ безопасна для тех, кто на нее не нападает.

- Россия не представляет опасности, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, - сообщил журналистам пресс-секретарь. - Ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать анти-Россией.

Однако, как отметил Песков, такая позиция не мешает властям рассматривать вариант дополнительных мер, чтобы обеспечить национальную безопасность.

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