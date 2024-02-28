Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на высказывания главы венгерского кабмина Виктора Орбана по поводу границ с Россией. Лидер отметил, что не хотел бы иметь общих границ с Россией, Песков, в свою очередь, подчеркнул, что РФ безопасна для тех, кто на нее не нападает.
- Россия не представляет опасности, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, - сообщил журналистам пресс-секретарь. - Ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать анти-Россией.
Однако, как отметил Песков, такая позиция не мешает властям рассматривать вариант дополнительных мер, чтобы обеспечить национальную безопасность.
Финские фуры тратят 10 дней, чтобы попасть в Россию
Мнение, что грузоперевозки из Финляндии в Россию прекратились, — ошибочно. Просто их долго досматривают горячие эстонские пограничники.
Линас Линкявичюс начал открыто угрожать России нейтрализацией Калининграда
Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс пригрозил произвести нейтрализацию Калининграда, если Россия вступит в прямой конфликт с силами НАТО.
Песков отказался дать комментарий в отношении Никиты Журавеля, который сжег Коран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по делу сожжения Корана, что администрация президента не комментирует судебные решения, так как это не входит в ее компетенции.
Российские учёные разработали универсальный препарат, полностью блокирующий депрессию
Инновационный препарат действует на нейромедиаторы мозга, воздействуя на "голубое тело" и активируя фермент тирозингидроксилазы, ответственный за синтез нейромедиаторов.