Диетолог Ковальков подчеркивает полезные свойства хурмы

Благодаря богатому составу, хурма становится источником магния, микро- и макроэлементов, положительно влияющих на организм. Она привносит улучшения в работу желудочно-кишечного тракта, печени, зрения, а также способствует нормализации работы потовых желез и всего ЖКТ.
Основными преимуществами хурмы являются укрепление кровеносных сосудов за счет витаминов С и Р, снижение уровня холестерина благодаря высокому содержанию меди, цинка и марганца. Это делает ее рекомендуемой для пациентов с варикозным расширением вен, кровоточивостью десен и сердечными заболеваниями.
Хурма также полезна при низком гемоглобине и может быть включена в рацион во время коронавируса, поскольку способствует свертыванию крови. Тем не менее, важно учесть ее высокую калорийность, особенно для людей с диабетом или ожирением.
Важным свойством хурмы является ее "вяжущее" действие, способствующее быстрому рубцеванию тканей, что может быть полезно при язвенном колите, гастрите и других проблемах ЖКТ. Таким образом, хурма представляет собой ценный источник полезных элементов, способных заменить определенные лекарства, включая валокордин, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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