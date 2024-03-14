Стало известно, сколько россиян сталкивались с онлайн-слежкой

Исследование, проведенное "Лабораторией Касперского", выявило, что по крайней мере 15% населения России сталкивались с онлайн-преследованием со стороны своих романтических партнеров.
Кроме того, 35% опрошенных россиян имели опыт насилия, включая финансовое, цифровое или психологическое, со стороны своих партнеров.
Чуть меньше трети респондентов считают неприемлемой тайную слежку за партнером в сети, хотя 19% россиян считают сталкинг нормальной практикой, если он взаимный. Использование сталкерского программного обеспечения для онлайн-слежки становится все более распространенным, и количество его жертв увеличилось на 20% за один год.
Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что использование такого ПО может привести к серьезным последствиям, включая доступ к личным данным, сообщениям, фотографиям и даже записям в реальном времени, сообщает Газета.Ру.
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