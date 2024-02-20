США хотят нивелировать роль России в работе в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как заявили в Минобороны России, в этом просматривается полная аналогия с расследованием сирийского военно-химического досье,

Политически мотивированное действие внутри ОЗХО со стороны недружественного государства привело к тому, что Украина Польша и Литва по сути заместили нашу страну, считает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. В исполнительный совет организации в минувшем ноябре были введены страны, никогда не имевшие химоружия, но зато имеющие активную антироссийскую позицию, пишет RT.

Сама эта организация, где США устанавливает правила игры потеряет всякий смысл после понижения там России в правах, считает Кириллов.

После того, как в 1997 году вступила в силу Конвенция о запрещении химического оружия, и была создана Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), при активном участии России.