Ученые выяснили, что употребление луковых колец и картофеля фри может повышать риск развития деменции

Исследование ученых Чикагского университета свидетельствует о том, что употребление картофеля фри и луковых колец, приготовленных определенным способом, может увеличить риск развития деменции.

Эксперты, выступая на ежегодном собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии, объяснили, что высокая температура жарки во фритюре может вызвать нарушения обмена веществ, а длительное использование масла для жарки может усилить нейродегенерацию.

Исследователи также отметили, что повторное использование масла в ресторанах может привести к образованию примесей, разрушающих мозг. Эксперименты на крысах показали, что потребление пищи, приготовленной на повторно использованном масле, связано с увеличением признаков воспаления, повреждением кровеносных сосудов, ухудшением когнитивных способностей и увеличением повреждений мозга. В настоящее время ученые готовятся к дальнейшему изучению влияния масла для жарки во фритюре на риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также тревоги, депрессии и нейродегенерации, сообщает Москва24.