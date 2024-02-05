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Американские ученые выявили связь между слабым обонянием и повышенным риском развития пневмонии
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:54

Американские ученые выявили связь между слабым обонянием и повышенным риском развития пневмонии

Долгое время известно, что утрата обоняния является серьезной медицинской проблемой, особенно для пожилых людей. Согласно данным Университета штата Мичиган, 22% избыточной смертности среди пожилых с нарушением обоняния связаны с болезнями, такими как Альцгеймер и Паркинсон.

Новое исследование, проведенное на протяжении 13 лет с участием 2500 пожилых людей, подтвердило, что те, у кого нарушено обоняние, госпитализируются с воспалением легких на 50% чаще, чем те, у кого обоняние сохранено. Это подтверждает гипотезу о том, что слабое обоняние является фактором риска для развития пневмонии.

Утрата обоняния может сигнализировать не только о повреждении обонятельных рецепторов, но и о проблемах со слизистой оболочкой носа, которая играет важную роль в профилактике инфекций, сообщает Planet Today.

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