Долгое время известно, что утрата обоняния является серьезной медицинской проблемой, особенно для пожилых людей. Согласно данным Университета штата Мичиган, 22% избыточной смертности среди пожилых с нарушением обоняния связаны с болезнями, такими как Альцгеймер и Паркинсон.
Новое исследование, проведенное на протяжении 13 лет с участием 2500 пожилых людей, подтвердило, что те, у кого нарушено обоняние, госпитализируются с воспалением легких на 50% чаще, чем те, у кого обоняние сохранено. Это подтверждает гипотезу о том, что слабое обоняние является фактором риска для развития пневмонии.
Утрата обоняния может сигнализировать не только о повреждении обонятельных рецепторов, но и о проблемах со слизистой оболочкой носа, которая играет важную роль в профилактике инфекций, сообщает Planet Today.
Итальянский нейрохирург Канаверо раскритиковал мозговой имплант Маска
Итальянский нейрохирург Серджо Канаверо считает, что предложенная модель не только устарела, но и служит другим целям, несовпадающими с заявленными. Он указывает, что подобные технологии уже применяются, и считает проект Маска коммерческим трюком с фокусом на виртуальной реальности.
Ученые из Университета Западной Шотландии обнаружили, что свекольный сок полезен для полоскания рта
Исследование показало, что содержащийся в свекольном соке нитрат способен предотвращать рост вредных бактерий в полости рта. Этот эффект особенно важен для людей, подверженных заболеваниям десен из-за высокого уровня потребления сахара, таких как спортсмены.
Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми
В выступлении на Международной выставке-форуме "Россия" Инна Святенко подчеркнула, что семейный отдых внутри страны важен для укрепления семейных ценностей и должен быть отражен в планах туристской отрасли.
Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики
Согласно заявлению дерматолога Куин-Джао Сартора, организм не может эффективно бороться с окислительным стрессом, ответственным за повреждение клеток, при недостаточном сне. Нарушение баланса сна становится сильным катализатором старения, поскольку приводит к увеличению производства пероксидов и свободных радикалов.