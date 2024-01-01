Команда "Колорадо Эвеланш" вышла победителем в схватке с "Сан-Хосе Шаркс". Матч состоялся в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Одним из "виновников" победы стал Валерий Ничушкин, который был признан первой звездой матча. Кроме того, в составе победителей оказались такие спортсмены, как Микко Рантанен и Джош Мэнсон.

На данный момент "Сан-Хосе Шаркс" продолжает серию поражений. Это уже восьмой проигранный матч. "Колорадо" же второго января ждет схватка с "Нью-Йорк Айлендерс" в Денвере.