Команда "Колорадо Эвеланш" вышла победителем в схватке с "Сан-Хосе Шаркс". Матч состоялся в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Одним из "виновников" победы стал Валерий Ничушкин, который был признан первой звездой матча. Кроме того, в составе победителей оказались такие спортсмены, как Микко Рантанен и Джош Мэнсон.
На данный момент "Сан-Хосе Шаркс" продолжает серию поражений. Это уже восьмой проигранный матч. "Колорадо" же второго января ждет схватка с "Нью-Йорк Айлендерс" в Денвере.
Новогоднее поздравление Макрона превратилось в агитацию против России
В своей речи президент Франции жестко высказался о России, однако сограждане его раскритиковали.
Экс-глава МИД Австрии: Путин сдержал свое слово, обойдя экономику Германии
После прогноза Путина Россия обошла экономику Германии всего за два месяца.
Призывной возраст россиян повысили: теперь максимальная планка доходит до 30 лет
В силу вступил указ президента РФ Владимира Путина, подписанный в ноябре 2023 года.
Минэкономразвития предложило ввести тарифные квоты на экспорт рыбных консервов и морепродуктов в 2024 году
Квоты планируется установить до 31 декабря 2024 года, согласно документу, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Пока определены лишь показатели для Калининградской области: 4,4 тыс. тонн для консервированной рыбы и 100 тонн для морепродуктов.