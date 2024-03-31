Российские эксперты обнаружили в трофейных FPV-дронах, принадлежащих ВСУ (Вооруженные силы Украины), батареи, используемые Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) для Марсианской программы.



Об этом 31 марта высказался генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По словам Кузякина, именно эти аккумуляторы использовались для работы дронов при низких температурах.

Эксперт отметил, что в "кустарной" технике такие дорогие аккумуляторы обычно не используются. В захваченных БПЛА также были обнаружены алюминиевые сплавы, которые США используют в своей космической программе.