Основной этап военно-морских учений "Морской пояс безопасности — 2024" стартует 12 марта. Учения будут проходить в северной части Индийского океана с участием Ирана, России и Китая. В маневрах также примут участие представители вооруженных сил Азербайджана, Казахстана, Омана, Пакистана и ЮАР, сообщает ТАСС.



Сегодня собщается, что отряд кораблей Тихоокеанского флота уже прибыл в порт Чехбехар Исламской Республики Иран. В учениях примут участие корабли, катера и морская авиация военно-морских сил Ирана и Китая. В учениях примут участие модернизированный до фрегата большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" и другие корабли, катера и вертолеты ВМС Ирана. Представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР выступят наблюдателями на маневрах.

Практическая часть учений пройдет в акватории Оманского залива Аравийского моря. Цели учений включают укрепление безопасности в регионе, защиту международной морской торговли и борьбу с пиратством и терроризмом.

В 2023 году прошли трехсторонние учения "Морской пояс безопасности" в акватории Аравийского моря. Участники отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей и совместное тактическое маневрирование. Были выполнены артиллерийские стрельбы по морской цели и тренировка по освобождению судна с заложниками и оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие на море.





