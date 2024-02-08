Издание Associated Press опубликовало информацию о том, что Мексика стала главным импортером США. Только в прошлом, 2023-м году, поставки товаров из Мексики в Америку выросли почти на пять процентов, а общая стоимость получилась больше 475 миллиардов долларов. В результате Китай в качестве импортера сместился на второе место.

Эксперты уверены, что экономические связи пострадали из-а торговой войны. Роль сыграла и геополитическая напряженность. Сейчас Белый дом настаивает на поиске новых поставщиков в дружественных странах. Либо разрабатывать и создавать необходимую продукцию самостоятельно.