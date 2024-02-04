Nature: некоторые движения иммунных клеток позволяют им атаковать протоки печени

В новом исследовании, опубликованном в Nature Communications, установлено, что иммунные клетки, особенно CD8+T-клетки, могут изменять свой цитоскелет, чтобы атаковать желчные протоки печени. Этот процесс играет роль в развитии первичного билиарного холангита (ПБХ), характеризующегося атакой иммунной системы на желчные пути печени.
Результаты исследования, проведенного на тканях печени пациентов из Соединенного Королевства, выявили, что белок Е-кадгерин играет ключевую роль в миграции этих иммунных клеток. Повышенные уровни этого белка были обнаружены у больных ПБХ, что открывает перспективы для разработки лекарств, направленных на эту мишень и облегчение симптомов, связанных с этим аутоиммунным заболеванием печени, сообщает Газета.Ру.
Ученые из Университета Бристоля выделяют 5 заболеваний, которые можно диагностировать по коже
Красная сырь, или мигрирующая эритема, выступает как характерный признак болезни Лайма, передаваемой через укус клещей. Пурпура, представляющая собой мелкопятнистые кровоизлияния, может указывать на проблемы с капиллярами или наличие тромбоцитов, связанных с септицемией.
Университет UNSW предупреждает: дефицит витамина B12 и депрессия могут вызвать "псевдодеменцию"
Проблемы с памятью и утрата интереса к обычным занятиям могут быть признаками деменции или обратимых состояний, таких как депрессия, дефицит витамина B12 и гипотиреоз.
Telegram выпустил крупное обновление с десятью нововведениями
Обновление включает улучшения в разделе "Избранное", предоставляя пользователям различные способы взаимодействия, такие как просмотр отдельных чатов, групп и каналов, разметку сообщений тегами и удобный доступ к сохраненным сообщениям.
В России научное сообщество активно занимается разработкой передовых методов борьбы с раком
В Санкт-Петербургском политехническом университете разрабатываются эффективные алгоритмы лечения метастазов в мозге, особенно при меланоме, с использованием метода стереотаксической радиохирургии на гамма-ноже. Этот метод позволяет точно доставлять радиацию в пораженные области, минимизируя воздействие на здоровые ткани.