Nature: некоторые движения иммунных клеток позволяют им атаковать протоки печени

В новом исследовании, опубликованном в Nature Communications, установлено, что иммунные клетки, особенно CD8+T-клетки, могут изменять свой цитоскелет, чтобы атаковать желчные протоки печени. Этот процесс играет роль в развитии первичного билиарного холангита (ПБХ), характеризующегося атакой иммунной системы на желчные пути печени.

Результаты исследования, проведенного на тканях печени пациентов из Соединенного Королевства, выявили, что белок Е-кадгерин играет ключевую роль в миграции этих иммунных клеток. Повышенные уровни этого белка были обнаружены у больных ПБХ, что открывает перспективы для разработки лекарств, направленных на эту мишень и облегчение симптомов, связанных с этим аутоиммунным заболеванием печени, сообщает Газета.Ру.