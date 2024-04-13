Кулинарный блогер Лю Ю Синь, известный как Джейсон, стал героем скандала после того, как пожаловался на отравление, вызванное употреблением сырой пищи на одном из таиландских рынков. В своем видеоблоге он поделился своими негативными впечатлениями от опыта и призывал к осторожности при выборе таких блюд. Это вызвало бурное обсуждение в социальных сетях, где китайские туристы начали выражать сомнения в гигиене тайской еды, сравнивая ее с китайской. Многие жаловались на неприятные последствия после употребления местных блюд.
Тайские пользователи соцсетей высказались в защиту местной кухни, отмечая, что блогер сам выбирал несколько сырых блюд, что могло увеличить риск отравления, и что качество еды не было причиной проблемы. Они также указали, что гигиеничные стандарты не должны стать причиной общего недовольства. Тем не менее, всем туристам рекомендовали быть осторожными при выборе блюд и избегать слишком экзотических и сырых продуктов во избежание проблем с пищеварением, сообщает Турпром.
В Китае начались продажи обновленного кроссовера Jetta VS5
После прохождения рестайлинга, автомобиль получил новый бампер и решетку радиатора.
Американский портал CarScoops.com охарактеризовал новый Zeekr как "Роллс-Ройс среди минивэнов"
Модель Zeekr 009 произвела впечатление своей роскошной комплектацией, включая ультрароскошный салон, кованые диски с лазерной гравировкой и информационно-развлекательную систему с гигантским экраном.
Дилеры РФ обнаружили ажиотажный спрос на Lada Granta с автоматической коробкой передач
АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической коробкой передач на прошлой неделе. По данным дилерских центров, спрос на машины с японским автоматом Jatco превысил ожидания из-за чего не всем желающим удастся приобрести автомобиль.
Кардиолог Бокерия сообщила, что витамин В3 снижает "плохой" холестерин и повышает "хороший"
Врач-кардиолог Ольга Бокерия выявила, что витамин В3, или ниацин, имеет способность снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышать уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП).