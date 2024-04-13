Кулинарный блогер Лю Ю Синь, известный как Джейсон, стал героем скандала после того, как пожаловался на отравление, вызванное употреблением сырой пищи на одном из таиландских рынков. В своем видеоблоге он поделился своими негативными впечатлениями от опыта и призывал к осторожности при выборе таких блюд. Это вызвало бурное обсуждение в социальных сетях, где китайские туристы начали выражать сомнения в гигиене тайской еды, сравнивая ее с китайской. Многие жаловались на неприятные последствия после употребления местных блюд.

Тайские пользователи соцсетей высказались в защиту местной кухни, отмечая, что блогер сам выбирал несколько сырых блюд, что могло увеличить риск отравления, и что качество еды не было причиной проблемы. Они также указали, что гигиеничные стандарты не должны стать причиной общего недовольства. Тем не менее, всем туристам рекомендовали быть осторожными при выборе блюд и избегать слишком экзотических и сырых продуктов во избежание проблем с пищеварением, сообщает Турпром.