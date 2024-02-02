Южнокорейские ученые: употребление кимчи на 10% уменьшает риск развития ожирения у мужчин

Кимчи, блюдо, традиционно употребляемое в Южной Корее, готовится путем соления и ферментации овощей с различными приправами. Несмотря на опасения некоторых врачей относительно высокого содержания натрия, исследования указывают на связь употребления кимчи со снижением массы тела.
Исследование, проведенное на более чем 115 тысячах участников, показало, что у мужчин, потребляющих одну-две и две-три порции кимчи в день, риск ожирения снижается на 10-12 процентов. У женщин общее употребление кимчи связано со снижением распространенности ожирения и увеличения объема талии на шесть-восемь процентов.
Ученые предупреждают, что злоупотребление кимчи не приводит к дополнительному снижению риска ожирения, и призывают лучше изучить механизм этого положительного эффекта, чтобы давать правильные рекомендации по включению этого блюда в рацион, несмотря на его полезные свойства, сообщает N+1.
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