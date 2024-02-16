Американский журналист Такер Карлсон скептически отнесся к идее давать Киеву в долг вместо безвозмездной помощи. Такой формат предложил сенатор Линдси Грэм, однако журналист не уверен в успехе и попросту называет идею мошенничеством в своем тексте в социальной сети.

- Линдси Грэм предлагает республиканцам схему, убеждая их, что лучше одолжить Зеленскому 60 миллиардов долларов, нежели просто отдать их ему, - пишет Карлсон. - Некоторые на это ведутся. Но это мошенничество.

Журналист уверен, что Киев не сможет вернуть долг, а у США нет рычагов воздействия, чтобы потребовать деньги назад. По мнению Карлсона, такой шаг выглядит еще более нечестным способом спонсировать вооружение, тем самым оттягивая неизбежное заключение мира между странами.