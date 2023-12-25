Суд арестовал девять участников скандальной вечеринки в Москве

Лефортовский суд Москвы в понедельник решением своего судьи огласил новые аресты для девятерых участников массового мероприятия "секс-вечеринка", произошедшего в ТЦ "Фэвори" на юго-востоке Москвы.

Информацию об этом предоставила пресс-служба суда, сообщает ТАСС. Административные протоколы по нарушению общественного порядка в ТЦ "Фэвори" были рассмотрены в отношении следующих лиц: Маленева Андрея Николаевича, Ильяшова Дениса Сергеевича, Пчелова Александра Сергеевича, Загоскина Ивана Владимировича, Арестова Алексея Сергеевича и Парфенова Сергея Владимировича. Суд вынес приговор о признании их виновными в совершении административного правонарушения согласно ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил административный арест сроком на 15 суток.

Также суд вынес решение о признании виновными в мелком хулиганстве Егоровой Анастасии Александровны, Келиговой Эсет Султановны и Колесниковой Рано Яровны, назначив им административный арест на 12 суток. Шубаеву Тиару Гарневну суд оштрафовал на 2,5 тыс. рублей за мелкое хулиганство. Ранее уже сообщалось, что организатор вечеринки, Андрей Журавлев, был также арестован на 15 суток по тому же самому обвинению, сообщает ТАСС.

Общее число участников мероприятия составило около 30 человек, некоторые из которых были задержаны за нарушения общественного порядка. В ночь на 21 декабря в клубе "Мутабор" прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, на которой приглашенные гости были призваны появиться "практически голыми". Среди посетителей были такие известные личности, как Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак. Один из участников вечеринки, рэпер Vacio (Николай Васильев), был приговорен к 15-дневному аресту и штрафу в размере 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.