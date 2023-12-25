Прокуратура обжаловала штраф Кагарлицкому за призывы к террористической деятельности

Представитель государственного обвинения подал апелляцию по решению о наказании в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого. Ранее ему был назначен штраф в размере 600 тысяч рублей за публичные призывы к терроризму. Как сообщили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда, который провел выездное заседание в Сыктывкаре и объявил Кагарлицкому обвинительный приговор, представленное апелляционное обращение поступило в суд.

"Прокуратура обратилась с апелляцией по решению по делу Кагарлицкого", — подчеркнула пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

В ходе апелляционных дебатов представитель государственного обвинения просил изменить приговор и назначить Кагарлицкому реальное лишение свободы в течение 5,5 лет, сообщает ТАСС.