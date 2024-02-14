Исследование американских ученых из университета Луисвилля выявило, что оставленные без контроля нейросети могут привести к полной автономности искусственного интеллекта (ИИ), что представляет серьезные риски для человека. Эта автономность может привести к непредсказуемым и потенциально опасным действиям ИИ, особенно в случае, если человек будет принимать его ответы без должного объяснения и понимания причин.
Ученые предупреждают о возможности получения неправильных или манипулятивных ответов от ИИ в случае его безконтрольного развития. Возникает риск того, что люди не смогут объяснить или предсказать поведение такого ИИ, что делает его особенно опасным. Поэтому необходимо найти баланс между безопасностью и применением высокоразвитого искусственного интеллекта, чтобы избежать возможных негативных последствий его автономного развития, сообщает МедиаПоток.
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