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Кардиолог Кореневич подчеркивает важность распознавания предвестников внезапной остановки сердца
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:16

Кардиолог Кореневич подчеркивает важность распознавания предвестников внезапной остановки сердца

Кардиолог Анна Кореневич подчеркивает, что половина смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, происходит внезапно. Организм может давать сигналы возможной опасности, но помощь медиков не всегда приходит вовремя, поскольку времени на исправление ситуации крайне мало — всего 4-6 часов. Одной из распространенных причин внезапной остановки сердца является тромбоэмболия легочной артерии.

Длительная неподвижность, сгущение крови и воспаление сосудов — факторы, способствующие образованию тромба.

Кроме того, риски развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличиваются у курящих, злоупотребляющих алкоголем, лиц с повышенным давлением, избыточным весом и низкой физической активностью, а также у тех, чьи родственники сталкивались с этими проблемами в молодом возрасте, сообщает Российская Газета.

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