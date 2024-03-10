Кардиолог Кореневич подчеркивает важность распознавания предвестников внезапной остановки сердца

Кардиолог Анна Кореневич подчеркивает, что половина смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, происходит внезапно. Организм может давать сигналы возможной опасности, но помощь медиков не всегда приходит вовремя, поскольку времени на исправление ситуации крайне мало — всего 4-6 часов. Одной из распространенных причин внезапной остановки сердца является тромбоэмболия легочной артерии.

Длительная неподвижность, сгущение крови и воспаление сосудов — факторы, способствующие образованию тромба.

Кроме того, риски развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличиваются у курящих, злоупотребляющих алкоголем, лиц с повышенным давлением, избыточным весом и низкой физической активностью, а также у тех, чьи родственники сталкивались с этими проблемами в молодом возрасте, сообщает Российская Газета.