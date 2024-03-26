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Врач Пищуха подчеркнула, что постоянная дрожь в руках может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:33

Врач Пищуха подчеркнула, что постоянная дрожь в руках может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем

Врач-невролог Светлана Пищуха указала на различные причины дрожи в руках, такие как тренировка, стресс, усталость, прием лекарств и употребление большого количества кофе. Однако регулярное проявление дрожи требует консультации у врача.

Помимо этого, врач упоминула о существовании эссенциального тремора, который возникает в повседневной жизни и может быть связан с другими заболеваниями, такими как расстройства мозжечка и нарушение обмена меди при болезни Вильсона, сообщает Вечерняя Москва.

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